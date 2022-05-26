شكرا لقرائتكم خبر عن "انفلونزا الطماطم" .. فيروس نادر يصيب 26 طفلا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول صحي، في الهند إنه تم تشخيص 26 طفلاً بمرض اليد والقدم والفم (HFMD) في أوديشا وأن حالتهم مستقرة ، ويعرف هذا المرض باسم "انفلونزا الطماطم".

وتحدث الأمراض المعدية عن طريق فيروسات معوية وتحدث في الغالب عند الأطفال، ويعد المرض نادرًا لدى البالغين لأن لديهم عادة أجهزة مناعية قوية بما يكفي للدفاع عنهم من الفيروس.

وفي معظم الحالات ، يكون للمرض الفيروسي أعراض مثل الحمى والقروح المؤلمة في الفم والطفح الجلدي مع ظهور بثور على اليدين والقدمين والأرداف ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وقال المسؤول "المصابون في الفئة العمرية من 1-9 طُلب منهم البقاء في عزلة لمدة خمسة إلى سبعة أيام". وأضاف أن حالة المرضى ليست خطيرة وتجري المراقبة.