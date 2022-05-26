انت الان تتابع خبر بلينكن: قوة الصين العسكرية الكبيرة ونفوذها يقلقنا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، أن الصين تقف إلى جانب روسيا في ما سمّاه "عدواناً على أوكرانيا، مؤكدا ان الصين أصبحت من أكبر القوى العسكرية في العالم.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي، من واشنطن أن "الصين أصبحت من أكبر القوى العسكرية في العالم، وأن الحزب الحاكم فيها بات أكثر قمعا ويقوض النظام العالمي، كاشفا عن قلق أميركي من تزايد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وأوضح أن "هناك استراتيجية أميركية جديدة تعمل عليها بلاده بشأن بكين والتعامل مع نفوذها المتزايد".
وأوضح أن "هناك استراتيجية أميركية جديدة تعمل عليها بلاده بشأن بكين والتعامل مع نفوذها المتزايد".
واشار بلينكن الى "استعداد بلاده لزيادة الاتصالات مع بكين بشأن عدة قضايا".