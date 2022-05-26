بلينكن: قوة الصين العسكرية الكبيرة ونفوذها يقلقنا

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي، من واشنطن أن "الصين أصبحت من أكبر القوى العسكرية في العالم، وأن الحزب الحاكم فيها بات أكثر قمعا ويقوض النظام العالمي، كاشفا عن قلق أميركي من تزايد النفوذ الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وأوضح أن "هناك استراتيجية أميركية جديدة تعمل عليها بلاده بشأن بكين والتعامل مع نفوذها المتزايد".

واشار بلينكن الى "استعداد بلاده لزيادة الاتصالات مع بكين بشأن عدة قضايا".