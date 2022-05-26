الصحة تحذر من عمليات نصب واحتيال تخص قطع الاراضي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض".

واضافت انها "تؤكد ان التواصل يتم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية والقانونية فقط ولا يوجد اي ممثل لها خارج السياقات المعروفة، ويتحمل أي شخص التبعات القانونية عن مثل هذه الادعاءات الخطيرة وقد تم ابلاغ الجهات الامنية المعنية لملاحقته".



واشارت الوزارة الى انها " تدعو اي شخص تعرض لعملية نصب واحتيال الابلاغ او مراجعة الوزارة باسرع وقت ممكن ليتم ملاحقة ومحاسبة من يقترف مثل هذه الأفعال".