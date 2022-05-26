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الصحة تحذر من عمليات نصب واحتيال تخص قطع الاراضي

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تكررت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتحال شخص لصفة مسؤول عقار الدولة ويعمل على اخذ مبالغ مالية من الموظفين بحجة تخصيص قطعة ارض".

واضافت انها "تؤكد ان التواصل يتم مع الجميع من خلال القنوات الرسمية والقانونية فقط ولا يوجد اي ممثل لها خارج السياقات المعروفة، ويتحمل أي شخص التبعات القانونية عن مثل هذه الادعاءات الخطيرة وقد تم ابلاغ الجهات الامنية المعنية لملاحقته".


واشارت الوزارة الى انها " تدعو اي شخص تعرض لعملية نصب واحتيال الابلاغ او مراجعة الوزارة باسرع وقت ممكن ليتم ملاحقة ومحاسبة من يقترف مثل هذه الأفعال".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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