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باريس سان جيرمان يغلق ابوابه امام ديمبلي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-26 | 16:41

باريس سان جيرمان يغلق ابوابه امام ديمبلي

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أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، إن نادي باريس سان جيرمان أغلق الباب أمام عثمان ديمبلي.
وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، ان "باريس سان جيرمان أغلق باب التعاقد أمام عثمان ديمبيلي على الرغم من حقيقة أنه في الساعات الأخيرة تم ربط اسم اللاعب بالنادي الفرنسي".

وأضافت الصحيفة أن "احتمال أن ينتهي الأمر بالجناح الفرنسي في باريس أمر غير مرجح للغاية، بل إنه تم إغلاق الباب أمام ديمبلي لأن لويس كامبوس، الذي سيكون المدير الرياضي الجديد في الفريق، لا يريد اللاعب ولا يضعه على جدول التعزيزات الخاصة به للموسم المقبل".


وأكدت الصحيفة أن "كامبوس لا يهمه أن التعاقد مع ديمبلي سيكون مجانا أو أنه في فترة شبابه (عمره 25 عاما)، أو أنه يحافظ على علاقة جيدة مع كيليان مبابي الذي تم تجديد عقده مؤخرا".

وأشارت "لوباريزيان" إلى أن "كامبوس لديه أولويات أخرى، وأيضا لدى باريس سان جيرمان بالفعل ثلاثة لاعبين مميزين في المقدمة مثل مبابي نفسه ونيمار وليونيل ، على الرغم من حقيقة رحيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا".

وينتهي تعاقد ديمبلي مع ، في 30 حزيران المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد، وحاولت إدارة النادي الكتالوني بيع اللاعب، في كانون الثاني الماضي، للحصول على المال، لتجنب رحيله مجانا بنهاية الموسم الحالي، في ظل رفضه التجديد.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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