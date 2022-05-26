انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبارك للشعب العراقي التصويت على قانون تجريم التطبيع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تصويت المجلس على على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365،: "مبارك للشعب العراقي، وشكرا جزيلا لأعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".
وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".
وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".