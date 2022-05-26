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الحلبوسي يبارك للشعب العراقي التصويت على قانون تجريم التطبيع

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بغداد - ياسين صفوان - بارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، تصويت المجلس على على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.
وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365،: "مبارك للشعب العراقي، وشكرا جزيلا لأعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".

وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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