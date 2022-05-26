الحلبوسي يبارك للشعب العراقي التصويت على قانون تجريم التطبيع

وقال الحلبوسي في بيان ورد لـ الخليج 365،: "مبارك للشعب العراقي، وشكرا جزيلا لأعضاء مجلس النواب لحرصهم على إقرار هذا القانون".

وأضاف: "وباسم رئيس مجلس النواب ونائبيه وباسم أعضاء المجلس، نتقدَّم بالشكر إلى اللجنة القانونية بكافة أعضائها؛ لجهودها المتواصلة لإقرار هذا القانون، ونتقدَّم بالشكر إلى من أسهمَ في تقديم مقترح هذا القانون ومن ساندَ في التصويت عليه".

