شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب" توافق على موازنة هيئة قناة السويس وتهدى الفريق أسامة درع اللجنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الفريق اسامه ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، على جهودة والإشادات الدولية بالعمل وفريق العمل داخل هيئة قناة السويس من خلال منظومة عمل وطنية ومتدربة ولديها خبرة كبيرة بقيادة الفريق أسامة ربيع .

كما أهدي الفريق أسامة ربيع رئيس درع الهيئة العامة لقناة السويس ، للجنه النقل والمواصلات .

ومن جانبة قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، أن الفريق أسامه ربيع إستطاع تحويل المحنة لمنحة ، وواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية ومنذ جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية ، وتأثيرها على الملاحة الدولية ومنها قناة السويس .

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات على موازنه الهيئة العامه لقناة السويس عن السنة المالية 2022/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/2023،فيما يخص هيئة قناة السويس