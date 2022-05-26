أمريكا تضيّق الخناق على إيران.. تطورات مصادرة سفينة النفط “بيجاس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي قرب اليونان، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى واشنطن على متن سفينة أخرى.

واحتجزت السلطات اليونانية الشهر الماضي السفينة بيجاس التي ترفع علم إيران وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فردا قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الحرب مع أوكرانيا. لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها.

وبقيت الناقلة، التي أعيد تسميتها باسم (لانا) في أول مارس/ آذار وترفع العلم الإيراني منذ أول مايو/ أيار، بالقرب من المياه اليونانية منذ ذلك الحين.

وكانت قبل ذلك الحين ترفع العلم الروسي.

مصدر في وزارة الشحن اليونانية قال اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية “أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني”.

وأضاف المصدر “نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة”، ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

يأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة من روسيا لتهريب النفط وغسل الأموال، حتى في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يرد مسؤولون أمريكيون على طلبات للتعليق.

وأكد مصدر غربي مطلع آخر حدوث واقعة المصادرة، وقال إن الشحنة تم نقلها إلى الناقلة (آيس إنرجي) التي ترفع علم ليبيريا والتي تديرها شركة الشحن اليونانية ديناكوم.

وأشار مصدر في ديناكوم إلى أن “نقل النفط جار من السفينة إلى آيس إنرجي التي ستبحر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة”.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، أمس الأربعاء، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في طهران عقب ضبط شحنة السفينة التي كانت “ترفع علم إيران في المياه اليونانية. وتم إبلاغه باعتراضات (الحكومة الإيرانية) الشديدة”.