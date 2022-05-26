مركز الألسن للغات والترجمة بمحافظة الفيوم المصرية يعلن إطلاق برامج ودورات تدريبية جديدة للأطفال

أعلن مركز الألسن للغات والترجمة بمحافظة الفيوم المصرية، إطلاق برامج ودورات تدريبية جديدة للأطفال، بمناسبة فترة الصيف، وانتهاء الامتحانات.

وتضمنت الدورات التدريبية الجديدة برنامجًا خاصًا للغة الإنجليزية، وآخر للحساب الذهني، ودورة تدريبية في البرمجة، وأخرى في اللغة الفرنسية، ودورة تدريبية في اللغة الألمانية، إضافة إلى "كورس JOLLY PHONICS".

ويهدف مركز الألسن للغات بمحافظة الفيوم المصرية إلى تنمية قدرات ومهارات الأطفال في هذه المجالات، واستغلال فترة الإجازة في تقوية لغاتهم في أجواء مرحة ومريحة مناسبة مع أطفال مثلهم، الأمر الذي يجعلهم يستمتعون بالدراسة ويحبون المواد التعليمية، ما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التعليم.

ويمكنكم الاستفادة من هذه العروض بالتسجيل والتقديم من هنا.

أو عن طريق الهاتف:

01060031855

01097304350