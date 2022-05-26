شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تدين استباحة المستوطنين للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات استباحة المستوطنين لمدينة القدس ومختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بقرار رسمي إسرائيلي وحماية من جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، وتنظيم مسيرة الأعلام في القدس المحتلة؛ مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، واستفزازًا سافرًا للشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، من خطورة هذه المسيرة وتداعياتها، خاصة على الأمن والاستقرار، وجهود خفض التوتر المبذولة لوقف التدهور المتسارع وانفجار الأوضاع بصورة بالغة الخطورة، جراء هذه المسيرة المدانة والمرفوضة والتي تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل لجرائم القتل والتهجير والاعتقال والاستيطان.

وحمل السفير أبو علي، الحكومة الإسرائيلية، التي تبني سياسات ومخططات وممارسات المستوطنين المستعمرين واليمين المتطرف، كامل المسؤولية عن تبعات وتداعيات هذه السياسات وتلك المسيرة الاستفزازية الرعناء، داعيًا إلى التراجع عنها ووقفها على الفور.

ودعا الأمين العام المساعد، جميع الدول وهيئات المجتمع الدولي، إلى تحذير حكومة الاحتلال واتخاذ المواقف والإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات، وتجنب تداعياتها خاصة على الأمن والاستقرار في المنطقة.