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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صواريخ كروز "R-500" الروسية تدمر منشآة عسكرية أوكرانية.. ماذا حدث؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يصور لحظة استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بصاروخ كروز "R-500"من منظومة "اسكندر" الروسية.
صواريخ كروز وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية
وفي معرض تناولها لسير فعاليات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بإصابة قذائفها الصاروخية والمدفعية 62 موقع قيادة أوكرانيا، و407 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات أوكرانية.