صواريخ كروز "R-500" الروسية تدمر منشآة عسكرية أوكرانية.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يصور لحظة استهداف منشأة عسكرية أوكرانية بصاروخ كروز "R-500"من منظومة "اسكندر" الروسية.



صواريخ كروز وزارة الدفاع الروسية: القوات الصاروخية تستهدف 407 مناطق تمركز للأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية

وفي معرض تناولها لسير فعاليات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بإصابة قذائفها الصاروخية والمدفعية 62 موقع قيادة أوكرانيا، و407 مناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية، و47 موقعا للمدفعية و3 مستودعات أوكرانية.