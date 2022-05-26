شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتوقع من كييف تلبية مطالبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن "موسكو تتوقع من كييف تلبية مطالبها"، مضيفاً أن أوكرانيا يجب أن تكون على دراية بالوضع من أجل إجراء محادثات السلام.



كان المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، يرد على تعليقات وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر الذي اقترح هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن تسمح أوكرانيا لروسيا بالاحتفاظ بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

تطالب موسكو أوكرانيا بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كأراضي روسية والاعتراف بالمناطق الانفصالية التي تدعمها روسيا في شرق أوكرانيا كدول مستقلة من بين مطالب أخرى.

وترفض أوكرانيا ذلك بشكل قاطع.