شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتوقف المعاش حال عدم تحويل البطاقة الزرقاء إلى كارت ميزة ؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن المعاش لن يتوقف حال عدم تحويل البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة، لكن عملية الصرف ستتوقف، خاصة أن الهيئة منحت أصحاب المعاشات فرصة لتحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقات ميزة، بداية من شهر يناير الماضي.

وتابع خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة أتاحت صرف المعاشات عن طريق كارت ميزة - حسابات جارية - محافظ إلكترونية"، مطالبا أصحاب المعاشات الذين لم يتقدموا للحصول على بطاقات ميزة، بضرورة التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، أو البنك الزراعى وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب المعاش، وسيتم تغيير بطاقة الصرف القديمة إلى كارت ميزة مجانا.

وتناقش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفى موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء وكذلك خطة الهيئة الانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن و اصحاب الأمراض لضمان الحصول علي كروت ميزة، وعن انتهاء المهلة الموضوعة لأصحاب المعاشات.