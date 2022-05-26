شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية المحلية" للنواب: الحكومة لم تقصر فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء وائل سعدة، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والعمليات بوزارة التنمية المحلية، المشرف على ملف تقنين أملاك الدولة، إن الحكومة لم تقصر فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن المخالفات الحالية نتيجة تراكم سنوات، مؤكدا أن الحل يستغرق بعض الوقت لمواجهة مخالفات منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستمرار متابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك فى ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، وخاصة محافظة المنيا.

ومن جانبه قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على الأراضى الزراعية، قائلا: "لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تغلق الملف وتوجه الدولة يستهدف مواجهة الأزمة واقتلاعها من جذورها".

وقال درويش: "لدينا مشكلة تتعلق بالتعديات الجديدة كيف تحدث على أرض الواقع، والبناء على الأراضى الزراعية يحدث حتى الآن ولا يتغير شيء".

ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الدولة ستحقق المطالب التشريعية فى ملف التصالح ولكن يجب منع أية مخالفات مستقبلا".