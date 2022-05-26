شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يفوز برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وانتخابات اللجنتين الشبابية والرياضية الفنيتين المعاونتين للمجلس، وذلك فى ختام اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والذى انعقد فى دورته رقم 45 اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، والسادة وزراء الشباب والرياضة العرب.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمنصب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتزكية، وفوز دولة الأردن بمقعد النائب ورئيس اللجنة الشبابية، وفوز دولة العراق بمقعد النائب ورئيس اللجنة الرياضية، وفوز دولة الإمارات برئاسة اللجنة المالية.

كما أسفرت انتخابات عضوية المكتب التنفيذي عن فوز وزراء الشباب والرياضة بدول "السعودية، الكويت، العراق، تونس، الإمارات، الجزائر، ليبيا، الأردن، وفلسطين"، بالإضافة الي مصر.



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (1)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (2)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (3)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (4)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (5)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (6)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (7)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (8)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (9)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (10)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (11)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (12)



الجلسة الختامية لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب (13)