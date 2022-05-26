«روش» تطور فحوصاً لكشف الإصابة بجدري القردة

لقاحات (أ ف ب)

أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «روش»، اليوم (الأربعاء)، أنها طورت فحوص PCR لكشف الإصابة بفيروس جدري القردة بعد تسجيل عدة حالات في مناطق من العالم لا ينتشر فيها المرض.

وقالت في بيان إن الشركة وفرعها «TIB Molbiol» طورت هذه الفحوص «بعد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة التي أثارت مخاوف مؤخراً».

وقال مدير قسم التشخيص في شركة إن «روش طورت بسرعة سلسلة جديدة من الفحوص لكشف الإصابة بجدري القردة ورصد انتشاره».