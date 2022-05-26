25 مايو , 2022
لقاحات (أ ف ب)
أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة «روش»، اليوم (الأربعاء)، أنها طورت فحوص PCR لكشف الإصابة بفيروس جدري القردة بعد تسجيل عدة حالات في مناطق من العالم لا ينتشر فيها المرض.
وقالت في بيان إن الشركة وفرعها «TIB Molbiol» طورت هذه الفحوص «بعد حالات الإصابة بفيروس جدري القردة التي أثارت مخاوف مؤخراً».
وقال مدير قسم التشخيص في شركة إن «روش طورت بسرعة سلسلة جديدة من الفحوص لكشف الإصابة بجدري القردة ورصد انتشاره».
كانت هذه تفاصيل خبر «روش» تطور فحوصاً لكشف الإصابة بجدري القردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.