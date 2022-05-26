الزاملي: التصويت على قانون تجريم التطبيع يعكس ارادة الشعب العراقي

بغداد - ياسين صفوان - أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الخميس، ان التصويت بالاجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل ارادة الشعب العراقي.

وقال الزاملي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365،: "نؤكد ان هذا القانون الذي حظي باجماع المصوتين يمثل انعكاسا حقيقيا لارادة الشعب، وقرارا وطنيا شجاعا، وموقفا هو الاول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الكيان الصهيوني، لذا ندعو البرلمانات العربية والاسلامية لاصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات الشعوب".



واضاف: " ونشير الى ان مجلس النواب بدورته الحالية ماض بقوة في اصدار التشريعات التي تحفظ امن العراق، وتدعم مصالح الشعب، وتعزز من قوة وتطور البلادفي كافة المجلات".