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انت الان تتابع خبر الصدر يدعو للاحتفال بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الى الاحتفال والخروج بمظاهرات تأييد للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" تاعتها الخليج 365، : "فيا شعب العراق.. عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون (تجريم التطبيع) مع الكيان الصهيوني الارهابي.. بصلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى".
واضاف: "ثم الخروج الى الشوارع احتفالا بهذا المنجز العظيم ".
واضاف: "ثم الخروج الى الشوارع احتفالا بهذا المنجز العظيم ".