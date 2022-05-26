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الصدر يدعو للاحتفال بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

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بغداد - ياسين صفوان - دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الى الاحتفال والخروج بمظاهرات تأييد للتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" تاعتها الخليج 365، : "فيا شعب العراق.. عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون (تجريم التطبيع) مع الكيان الصهيوني الارهابي.. بصلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى".

واضاف: "ثم الخروج الى الشوارع احتفالا بهذا المنجز العظيم ".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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