الصدر يدعو للاحتفال بالتصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" تاعتها الخليج 365، : "فيا شعب العراق.. عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون (تجريم التطبيع) مع الكيان الصهيوني الارهابي.. بصلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى".واضاف: "ثم الخروج الى الشوارع احتفالا بهذا المنجز العظيم ".