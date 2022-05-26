شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة تصادر شحنة نفط إيرانية قرب جزيرة يونانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

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ذكرت 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية منقولة على متن سفينة تديرها روسيا قرب اليونان، مضيفة أن الشحنة سترسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى، وفقا لرويترز.



وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية "أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني".

وأضاف المصدر "نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة"، ولم يضف مزيداً من التفاصيل.