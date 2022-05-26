موسكو تهدد بطرد المراسلين الغربيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إنه سيتم طرد مراسلي الدول الغربية من روسيا في حال حجب موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل إفادات المتحدثة باسمها.



وذكرت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، التي تقدم إفادة صحفية أسبوعية حول السياسة الخارجية الروسية بما في ذلك التدخل العسكري في أوكرانيا، أن وزارة الخارجية حذرت موقع يوتيوب من مغبة حجب المحتوى الذي تقدمه زاخاروفا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عنها قولها "خرجنا لتونا وأبلغناهم: في كل مرة تحجبون فيها إفادة صحفية أخرى، سيعود صحفي إلى بلاده أو سيتم غلق منفذ إعلامي أمريكي

وأضافت "عند حظر إفادة أخرى سننهي عمل صحفي معين أو وسيلة إعلامية معينة".

وتأتي تعليقاتها بعد أيام من إقرار البرلمان الروسي مشروع قانون يمنح المدعين سلطات إغلاق مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو.

وقالت زاخاروفا أيضاً أمس الأربعاء إن موسكو تعمل على اتخاذ إجراءات بحق وسائل إعلام ناطقة بالإنجليزية ردا على "تصرفات غير ودية" من حكومات أجنبية تجاه وسائل إعلام روسية، دون إضافة مزيد من التفاصيل.