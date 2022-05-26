فيلم "كوستا برافا" اللبناني يفتتح أيام القاهرة السينمائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

افتتح الفيلم اللبناني (كوستا برافا) للمخرجة مونيه عقل عروض الدورة الخامسة لأيام القاهرة السينمائية أمس الأربعاء في سينما زاوية بوسط القاهرة.



الفيلم بطولة اللبنانية نادين لبكي والفلسطيني صالح بكري، وسبق أن رشحه لبنان للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، كما شارك في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا ومهرجان الجونة في مصر.

وعقب عرض الفيلم، أقيمت ندوة بمشاركة المخرجة عبر تطبيق زوم وحضور البطلة نادين لبكي.

الحدث الممتد حتى 21 يونيو يسلط الضوء على أحدث الإنتاجات السينمائية العربية التي شاركت في مهرجانات دولية ويشمل برنامجه 13 فيلما من مصر وفلسطين ولبنان والعراق والجزائر والمغرب وتونس.

ويشارك من مصر الفيلمان الوثائقيان (من القاهرة) للمخرجة هالة جلال و(من وإلى مير) للمخرجة ماجي مرجان.

وكانت أول دورة من أيام القاهرة السينمائية انطلقت في 2017 وتقام هذا العام بالتعاون مع شبكة الشاشات العربية البديلة "ناس" وشركة أفلام مصر العالمية والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق).