الكرملين يؤكد أن الغرب هو المسؤول عن مشاكل تصدير الحبوب في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رفض الكرملين اليوم الخميس اتهامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن روسيا تمنع صادرات الحبوب من أوكرانيا وحمل الغرب مسؤولية خلق هذا الوضع بسبب فرض عقوبات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين اليوم الخميس "لا نقبل بشكل قاطع هذه الاتهامات. بل على العكس نحمل الدول الغربية مسؤولية اتخاذ إجراءات أدت إلى ذلك".

ودعت موسكو الغرب إلى رفع العقوبات التي تقول إنها تمنع تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بين أولئك الذين اتهموا موسكو باستخدام صادرات الغذاء كسلاح، بينما قالت كييف إن روسيا سرقت مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب في المناطق التي احتلتها قواتها.