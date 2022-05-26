شولتس يؤكد ان الغرب لن يقبل السلام المفروض على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن الغرب يعارض فرض السلام على أوكرانيا بشروط الغير.



وقال في خطاب ألقاه في المؤتمر الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الخميس: "العالم الآن عند نقطة تحول... لن نتخذ إجراءات تجعل الناتو طرفا في الصراع".

وأضاف: "يجب أن نوضح باستمرار لـ (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين: لن يكون هناك سلام مفروض، لن يقبله الأوكرانيون، ولن نقبله نحن أيضا".

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس 26 مايو، إن روسيا تنتظر قبول أوكرانيا لمطالبها، وكذلك تنتظر من كييف أن تدرك حقيقة تطور الأوضاع حاليا.

جاء ذلك ردا على سؤال للصحفيين بشأن التنازلات التي تتوقعها روسيا من أوكرانيا، حيث أكد بيسكوف على أن موسكو تنتظر من كييف تفهم الوضع الواقعي الراهن على الأرض.

وردا على ما إذا كان ذلك ينطبق كذلك على التنازلات الإقليمية، قال بيسكوف: "ليست هذه تنازلات إقليمية، تحتاج كييف، مرة أخرى، إلى الاعتراف بالوضع الفعلي على الأرض وإجراء تقييم واقعي".