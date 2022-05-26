شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيوخ" ينظر اقتراحا برغبة لإعادة تأهيل المدخل الشمالى والجنوبى للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بـضـرورة رفـع المقترح المقدم من النائب عصام هلال، بشأن إعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة، لرئاسـة مجلـس الـوزراء، لتكليـف الجهـات المعنية بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن، واتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.

وينظر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية بشأن المقترح المقدم من النائب عصام هلال، بشأن إعادة تأهيل ورصف المدخل الشمالي والجنوبي لمحافظة الجيزة.

وأفاد ممثلو الحكومة حال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب باجتماع اللجنة، بأنه فيمـا يخـص طريـق مناشى الخطاطبة تـم الانتهاء مـن إزدواجية الطريق فيما عدا ( 5 ) كم والتى كـان بهـا الكثير من المشكلات مثـل نـزع الملكيـة وغيرهـا مـن الأمـور لـكـن تـم الإنتهاء منهـا وأسند الـعـمـل مؤخرا لشركة متواجدة في الموقع الآن لنهـو هـذا الطريق في مدة أقصاها خمسة أشهر.

وفيما يخص المدخل الجنوبي من جهة الفيوم، يوجـد طـريـق أسيوط الغربـي تـم عمـل إزدواجية للـطريـق بالإضافة لـطـرق للخدمـه والجـزء الخـاص بـالفيوم الهيئة الهندسية قامـت بتوسـعته ورفـع كفائته وجارى تكملته حتى نصل لتقاطعه مع طريق أسيوط الغربي، كمـا تـم الإنتهـاء مـن إزدواجيـة طـريـق الـواحـات ومـن المفترض أن يتم إفتتاحه فى 30 يونيو المقبل.

وبخصوص طريق الجيزة/العياط هناك مشكلتان أحدهما الكثافة المروريـة المرتفعة واعتمادات ماليـة ضئيلة ممـا اضطرنا أن نقـوم بعمـل صيانـة لـبعض الأجـزاء التي تمثـل خـطـورة وتـم الإنتهـاء منهـا ومـدرج في موازنة العام المالى الـقـادم وجـارى رفـع كفـاءة الطريـق و دراسـة عـمـل تـوسـعات للطريـق وذلك بالتنسيق مـع وزارة المـوارد المائية والرى لتغطية المجرى المائى دون المساس بالكتلة السكنية.

وأكد ممثلو الحكومة أن كـل المحـاور شـرق النيـل أو العاصـمة أو القـاهرة الكبـرى تـم نهـوهـا ( مدينـة نـصـر مـصـر الجـديـدة – الـرحــاب وغيرها .. ) وأن تـوجـه الدولـة خـلال العامين القادمين سيكون العمـل في المحـاور الـواقـعـة غـرب النيـل لربط مدن محافظة الجيزة ببعضها البعض.