شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات جديدة بشأن حقوق ورثة الموظف المتوفى بقانون المعاشات.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، الضوء على حقوق الموظف المتوفى ولمن تصرف تلك الحقوق، بعد قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من القرار 136 لسنة 2021، خاصة وأن قانون المعاشات الجديد حقق طفرة نوعية ووضع نصب عينيه مصلحة المستحق للمعاش خاصة فى الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوى الاحتياجات الخاصة، وفيما يلى نص التقرير كاملا..