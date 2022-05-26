شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حسم القانون قضية طرح استغلال أماكن الانتظار بالشوارع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم المركبات في الشوارع الصادر برقم 150 لسنة 2020، على عدة محاذير وإجراءات هامة لتنظيم مهنة "السايس"، وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام والتكدس المرورى بشوارع الجمهورية، مع توفير أماكن بديلة لإنتظار السيارات وفقا لأطر محددة تضعها الجهات المعنية، من أجل التصدي لظاهرة "البلطجة" التي يقودها بعض الممارسين لتلك المهنة.

ومن أهم الملفات التى حسمها القانون كان الفصل في حق استغلال أماكن الإنتظار بالشوارع العامة، والذى نظمه على النحو الآتى:

1. منح القانون الحق للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون.

2. من حق المحافظ طرح هذه المناطق أو جزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .

3.نص القانون أيضا أن تئول نسبة (70%) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

4.لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدى المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.