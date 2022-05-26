شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم حظر التوسع فى إقامة المنشآت السياحية طبقا للقانون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر برقم 8 لسنة 2022 ، على عدد من الإجراءات والضوابط التى هدفها بالمقام الأول جذب مزيدا من الاستثمارات بقطاع السياحة، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات في خطوات إجراءات الترخيص على المستثمر، الذى يرغب في التوسع في إقامة منشآت سياحية بمختلف أنحاء الجمهورية.

ونص القانون على حزمة من الضوابط في عملية إقامة المنشآت السياحية والتي تعد أحد أهم المحاذير الواردة بالقانون، على النحو الأتى:

1.يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية لمدة عام.

2.يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأى اللجنة الوزارية.

3.يحدد القرار الصادر فى هذا الشأن بيانًا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها .