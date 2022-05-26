انت الان تتابع خبر الدفاع المدني تخمد حريقا في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في سوق شعبي بالعاصمة بغداد.