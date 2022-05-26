كييف تشكر باريس على معالجتها جرحى حرب أوكرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف رسالة شكر لفرنسا على استضافتها "جرحى حرب أوكرانيين في مستشفياتها".



رسالة الشكر أعلن عنها وزير الجيوش الفرنسية الجديد سيباستيان ليكورنو مساء الأربعاء بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من ريزنيكوف.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، في بيان، إنّه خلال المكالمة الهاتفية شكر الوزير الأوكراني "فرنسا على الرعاية التي تقدمّها لجرحى حرب أوكرانيين".

من جهته أوضح مكتب الوزير الفرنسي لوكالة فرانس برس أنّ مستشفى بيرسي العسكري في منطقة باريس استقبل أول جنديين أوكرانيين.

ولفت البيان إلى أنّ الوزير الأوكراني "ذكّر بالحاجات الكبيرة للقوات المسلّحة الأوكرانية لتتمكّن من مواصلة جهودها في مواجهة الهجمات الروسية، في وقت يمكن أن يطول فيه أمد النزاع".

ونشر الجيش الأوكراني صوراً أولى لحوالي عشرة مدافع من طراز سيزار قدّمتها له فرنسا ويستخدمها الآن ضدّ الجيش الروسي، من دون أن يحدّد مكان استخدامها بالضبط.

ومن المقرّر أن تقدّم هولندا وألمانيا حوالي عشرة مدافع أخرى إلى أوكرانيا.