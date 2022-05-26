الخريف المقبل.. الصحة الفرنسية توصي بجرعة منشطة من لقاح كورونا للمعرضين للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أوصت الهيئة الوطنية الفرنسية للصحة، بإعطاء جرعات منشطة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم من تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، بدءاً من الخريف المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء، نقلاً عن بيان للمجلس الأعلى للصحة.



وقالت بلومبرغ إن المجلس يتوقع أن ينتشر الفيروس بشكل منتظم وأكثر كثافة، وإنه اقترح الجمع بين حملة التطعيم ضد الفيروس واللقاحات المضادة للأنفلونزا في الخريف المقبل.

أضافت بلومبرج أن المجلس أوصى أيضا بإعطاء لقاح إضافي للعاملين في مجال الصحة.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية الفرنسية للصحة أوصت بإعطاء جرعة ثانية من اللقاح لمن بلغت أعمارهم 65 عاماً.