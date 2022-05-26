كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات "غير فتاكة" لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن "سول تعتزم إرسال دفعة أخرى من المساعدات غير الفتاكة إلى أوكرانيا فيما ستكون ثالث شحنة من هذا النوع من الدعم المادي للدولة التي مزقتها الحرب".



ومن المتوقع أن تصل الحزمة الأحدث، التي تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار وون ما يعادل 1.18 مليون دولار أمريكي، إلى أوكرانيا الشهر المقبل، وفقاً لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن مصدر مطلع.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة مون هونغ سيك، في إفادة صحفية دورية: "سنتشاور مع الدولة ذات الصلة لضمان إمكانية تسليم مساعداتنا إلى هناك في وقت مبكر".

ووصف مون أحدث حزمة بأنها معدات ضرورية للحماية "الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية"