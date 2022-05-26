المفوضية الأوروبية: موسكو تصادر مخزونات حبوب وآلات في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

شبهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، ممارسات تُنسب إلى روسيا في أوكرانيا بما كان يقوم به الاتحاد السوفيتي من مصادرة للمحاصيل.



وقالت فون دير لاين، في كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "يصادر جيش الكرملين مخزونات الحبوب والآلات" في أوكرانيا.

وأضافت "بالنسبة للبعض، يعيد هذا ذكريات من الماضي المظلم- مصادرة السوفيتيين للمحاصيل، والمجاعة المدمرة في الثلاثينيات"، في إشارة إلى مجاعة كانت أودت بحياة الملايين من الأوكرانيين.

ووفقاً للحكومة الألمانية، تحُول روسيا دون تصدير 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، من المفترض أن يتم توجيهها بشكل رئيسي إلى شمال أفريقيا وآسيا.

وتشير بيانات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى أن عدد من يعانون من الجوع الحاد كان عند 276 مليون شخص بداية عام 2022، وإذا ما استمرت الحرب في أوكرانيا، فإن العدد قد يرتفع بـ 47 مليوناً.

ووصفت فون دير لاين قيام روسيا بقصف مخازن الحبوب ومنع الصادرات الزراعية بأنها "أفعال مشينة"، لافتة إلى أنها تسببت في ارتفاع هائل لأسعار القمح حول العالم.