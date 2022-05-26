موسكو ترفع سن البقاء بالخدمة العسكرية إلى 50 عاماً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الحكومة الروسية الأربعاء، رفع سن البقاء بالخدمة العسكرية في القوات المسلحة حتى خمسين عاماً.



وأيد نواب البرلمان تشريعاً يسمح للرجال والنساء بالخدمة في القوات المسلحة حتى سن 50 عاماً، وكان الحد الأعلى السابق للجنود المحترفين هو 40 عاماً.

وينص القانون الذي قدمته الولايات الروسية المتحدة الحاكمة، على أن هناك حاجة إلى "المتخصصين الأكثر احترافية" الذين تبلغ أعمارهم عادة 40 عاماً أو أكثر لتشغيل الأسلحة الدقيقة.

وأثبتت الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا أنها أكثر صعوبة مما توقعه الكثيرون مما عزز التكهنات بأن موسكو قد تفرض تجنيداً أوسع نطاقاً، وهي الشائعات التي رفضها الكرملين ووصفها بأنها "هراء".