لندن تدعو موسكو للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب.. مستبعدة رفع العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

دعا وزير الدفاع البريطاني الأربعاء، روسيا إلى "الكف عن سرقة" الحبوب التي تنتجها أوكرانيا والسماح لهذا البلد بتصديرها مستبعداً رفع العقوبات كما طلبت موسكو لتجنب أزمة غذاء عالمية.



وقال بن والاس في مؤتمر صحافي في مدريد مع نظيرته الإسبانية مارغريتا روبليس "أدعو روسيا إلى أن تفعل الشيء الصائب في سبيل الإنسانية وأن تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا".

وأضاف "دعونا لا نتحدث عن العقوبات فلنتحدث عما هو صائب لأمم العالم أجمع".

وكان الوزير البريطاني يشير إلى تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو الذي طالب الأربعاء برفع العقوبات المفروضة على موسكو كشرط لتجنب أزمة غذاء عالمية ناجمة عن النزاع في أوكرانيا.

وأوكرانيا المعروفة لخصوبة أراضيها كانت رابع أكبر مصدر للذرة وفي طريقها لتصبح ثالث مصدر للقمح في العالم قبل الغزو الروسي.

لكن النزاع أثر على محاصيل الحبوب وصادراتها، حيث اتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بمنع التصدير عبر البحر الأسود، ما يهدد بأزمة غذاء عالمية خطيرة.

قال والاس: "يعتمد الكثير من الأشخاص حول العالم على هذه الحبوب لتأمين الغذاء" مشيراً إلى أن جزءاً من الإنتاج الأوكراني كان يخصص لبلدان تعاني بالفعل من أزمات إنسانية مثل اليمن.