البرلمان الفلبيني يعلن فرديناند ماركوس رئيساً للبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن البرلمان الفلبيني، الأربعاء، فرديناند ماركوس الرئيس السابع عشر للبلاد بعد فوزه الساحق فى انتخابات 9 مايو (آيار) بأكثر من 31,6 مليون صوت أي أكثر من ضعف الأصوات التي حصلت عليها منافسته ليني روبريدو.



قال رئيس مجلس النواب لورد آلان فيلاسكو بعد موافقة مجلسي الكونغرس: "أعلن فرديناند بونغ بونغ روموالديز ماركوس جونيور الرئيس المنتخب حسب الأصول لجمهورية الفلبين".

فاز نجل الدكتاتور الفيليبيني الراحل ماركوس جونيور الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل، بالانتخابات الرئاسية في 9 مايو (آيار) بنسبة 58,8% من الأصوات امام نائبة الرئيس المنتهية ولايتها ليني روبريدو.

وهو أول مرشح رئاسي يفوز بأغلبية مطلقة منذ الإطاحة بوالده في عام 1986 وارغام عائلته على العيش في المنفى في الولايات المتحدة.

أكد فوزه عودة عائلة ماركوس إلى السلطة، بعد 36 عاماً من الثورة الشعبية التي أطاحت بها.

تبنى الرئيس الفلبيني الجديد السياسات الرئيسية لسلفه رودريغو دوتيرتي الذي ترشحت ابنته سارة دوتيرتي لمنصب نائبة الرئيس.

خلال فترة ولايته (2016-2022) تقرب الرئيس دوتيرتي من الصين على حساب الولايات المتحدة وتجنب مواجهة بكين بشأن النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.