أوكرانيا تؤكد أن الناتو لا يفعل شيئاً حيال الغزو الروسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء، حلف شمال الأطلسي بـ "عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده، وأشاد من ناحية أخرى بـ "القرارات الثورية" للاتحاد الأوروبي.



وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا: "نحن ننظر إلى حلف الناتو كتحالف، كمؤسسة تتنحى جانباً ولا تفعل شيئاً على الإطلاق".

وأكد أنه في بداية الحرب في 24 فبراير (شباط)، كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه "قوة" والاتحاد الأوروبي على أنه مؤسسة "تعرب فقط عن مخاوفها".

وقال: "لكن الحرب أسقطت الأقنعة".

وأضاف "رأينا قرارات ثورية اتخذها الاتحاد الأوروبي، لم يتوقعوا هم أنفسهم اتخاذها".

وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 15 مارس (آذار) أن "علينا الاعتراف" بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف الأطلسي.

وقال: "أنا سعيد لأن شعبنا بدأ يفهم ذلك ويعتمد فقط على قوته".