شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حزب المحافظين يؤكد أن جونسون آمن رغم إدانته في "بارتي جيت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال أعضاء بحزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه ليس في خطر وشيك بسبب فضيحة "بارتي جيت"، فيما وصف عدة نواب التقرير الذي طال انتظاره بشأن الفضيحة بأنه لا يرقى للتوقعات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.



وتحدثت مجموعة من المحافظين على نحو داعم لجونسون في مجلس العموم الأربعاء، بعدما قال رئيس الوزراء إنه شعر " بالإهانة" إزاء نشر التحقيق في الحفلات غير المشروعة في مقر الحكومة "دوانينج ستريت" خلال فرض قيود أثناء جائحة كورونا.

وكان من المتوقع منذ أمد طويل أن يكون نشر تقرير سو غراي، المسؤولة المعنية بالتحقيق في الحفلات، لحظة صعبة بالنسبة لجونسون، وكان يحتمل أن يثير موجة جديدة من غضب نواب حزبه وتجدد الدعوات إلى استقالته.