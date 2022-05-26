الدبيبة يعلن عن نية إجراء انتخابات برلمانية.. نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته ستشرع في إجراءات الانتخابات البرلمانية من شهر يونيو (حزيران) القادم، على أن تجرى نهاية هذا العام.



جاء ذلك أثناء حضور الدبيبة فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع التشاوري للانتخابات مساء الأربعاء في العاصمة الليبية.

وقال الدبيبة ضمن كلمة ألقاها أمام الحضور:"الحل أن نبدأ الانتخابات البرلمانية نهاية هذا العام، وأن نعلن عنها، وأن نبدأ التسجيل خلال الشهر المقبل".

وتابع بالخصوص: "ستكون هناك حرب شعواء ضدنا بعد أن نعلن تواريخ خطة العملية الانتخابية، وهناك دول بعينها تقف ضد الانتخابات، خاصة البرلمانية منها"، ملوحاً بالبحث عن بديل لمفوضية الانتخابات في حال رفضها الوقوف مع الشعب، على حد وصفه.

وأضاف في هذا الصدد: "لقد أوضحت للأمم المتحدة أن اقتراح قيام لجنة الانتخابات البلدية بالانتخابات البرلمانية هو للضغط على المفوضية".