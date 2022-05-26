وكالة: ولي العهد السعودي سيقوم بجولة خارجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

يزور ولي العهد السعودي تركيا مطلع الشهر المقبل ضمن جولة خارجية تشمل اليونان وقبرص ومصر، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الأربعاء، في تأكيد على طي صفحة الخلاف بين البلدين.



وإذا تأكدت جولة ولي العهد السعودي فستكون الأولى له خارج الشرق الأوسط منذ 2018.

وقال المسؤول الذي أطلع على تفاصيل الجولة إنّ الأمير محمد بن سلمان:"سيقوم بجولة خارجية واسعة تتضمن تركيا واليونان وقبرص ومصر ... في بداية يونيو (حزيران) على الأرجح".

وتابع أنّ "المملكة تريد طي صفحة الخلاف مع تركيا وتعزيز علاقاتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي".

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة، بعد وقت قصير من نقل محكمة تركية تحاكم 26 سعودياً يشتبه في تورطهم بمقتل خاشقجي أوراق القضية إلى السعودية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صوراً لأردوغان والأمير محمد وهما يتعانقان، فيما أجرى الرئيس التركي جلسة مباحثات منفصلة مع العاهل السعودي.

وجاءت زيارة إردوغان للسعودية في وقت تواجه تركيا أزمة مالية، إذ يشهد الاقتصاد التركي انهيار عملته وارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 60% خلال السنة الماضية.