المبعوث الأمريكي إلى إيران: لن نسمح لطهران امتلاك سلاح نووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المبعوث الأمريكي إلى إيران، روبرت مالي، الأربعاء، إن بلاده "لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي".



وأوضح مالي أن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، "ضعيفة في أحسن الأحوال".

وتابع أن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على "أي تصعيد إيراني" مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

وقال مالي في شهادة معدة ليدلي بها أمام الكونجرس، "ليس لدينا اتفاق مع إيران، واحتمالات التوصل إلى اتفاق ضعيفة في أحسن الأحوال"، في إشارة إلى المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا والتي توقفت في مارس آذار.

وأضاف مالي أنه إذا تعذر إحياء الاتفاق، فإن الولايات المتحدة "مستعدة لمواصلة فرض عقوباتنا وتشديدها، والرد بقوة على أي تصعيد إيراني، والعمل بالتنسيق مع إسرائيل وشركائنا الإقليميين".

ومنذ الاتفاق الذي وقعته إيران وست قوى كبرى في عام 2015، لم تتوقف طهران عن انتهاك التزاماتها الدولية، وتخصيب اليورانيوم بشكل أكبر من المتفق عليه تارة، وتدعيم منشآتها النووية بأجهزة طرد مركزي تارة أخرى.

وفي الفترة الأخيرة، انتقد أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، وقالوا إن عليها عمل المزيد لتشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، ولا سيما إلى الصين.