تونس تدعو الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد 25 يوليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أقرت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، مشروع أمر رئاسي يدعو الناخبين للتصويت في استفتاء على مشروع دستور جديد يوم 25 يوليو/تموز المقبل.



أمر رئاسي جديد أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد ونشرته الجريدة الرسمية في البلاد.

والأسبوع الماضي، كلف الرئيس التونسي قيس سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد رئيساً منسقاً للهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة مشروع دستور جديد.

وصدر القرار الرئاسي، الجمعة الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية مرسوم إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

والصادق بلعيد هو أستاذ قانون عام من مواليد سنة 1939 وهو معروف بعدائه الشديد لحركة النهضة الإخوانية ورفض العمل معها، وانتقد في السابق بشدة دستور 2014.

وفي وقت سابق، قال قيس سعيد إنه سيستبدل دستور 2014، بدستور جديد عبر استفتاء يجري في 25 يوليو/ تموز وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/ كانون الأول.