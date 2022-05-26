مصرع 11 رضيعاً في حريق بمستشفى بالسنغال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

لقي 11 رضيعا حتفهم، اليوم الخميس، في حريق اندلع بمستشفى في السنغال.



وقال الرئيس السنغالي ماكي سال، في تغريدة عبر تويتر: إن 11 مولودا ماتوا في حريق داخل إحدى وحدات خدمة حديثي الولادة في مستشفى إقليمي.

ووقع الحادث المأسوي في مستشفى مام عبده عزيز سي داباخ في تيفاواني غربي السنغال.

واختتم الرئيس السنغالي تغريدته بالقول: "إلى أمهاتهم وعائلاتهم.. أعرب عن تعاطفي العميق".

وقال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار لقناة تي.إف.إم التلفزيونية الخاصة: "وفقا للتحقيقات الأولية، تسبب ماس كهربائي في اندلاع الحريق".

وأضاف سار، الموجود في جنيف للمشاركة في اجتماعات جمعية الصحة العالمية، أنه سيقطع الرحلة ويعود إلى السنغال على الفور.

وقال ديمبا ديوب سي رئيس بلدية تيواون، وهي من المدن المقدسة في السنغال ومركز للنقل، إن أفراد الشرطة والإطفاء لا يزالون في المستشفى، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.