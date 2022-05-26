تحليق مشترك لمقاتلات أمريكية ويابانية بعد إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال الجيش الأمريكي وقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الخميس، إن ثماني طائرات مقاتلة للبلدين حلقت معا فوق بحر اليابان.



تحليق المقاتلات أمريكية يابانية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق 3 صواريخ سقطت في المياه التي تفصل بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية.

وقال الجيش الأمريكي في بيان صحفي إن ذلك التدريب يهدف إلى "استعراض القدرات المشتركة على ردع التهديدات الإقليمية والتصدي لها".

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر الشرق 3 صواريخ باليستية أحدها عابر للقارّات، في سلسلة تجارب أجرتها صباح الأربعاء.

وفي طوكيو أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنّ أحد هذه الصواريخ الباليستية سلك "مساراً غير اعتيادي".

وتعمل بيونج يانج على تطوير تكنولوجيات تسمح للصواريخ بالمناورة من خلال تغيير مسارها بعد إطلاقها، بما في ذلك خصوصاً "تكنولوجيا التحليق الانزلاقي الفرط صوتي"، مما يزيد من صعوبة اعتراض هذه الصواريخ من جانب منظومات الدفاع الجوي.

وإثر هذه التجارب الصاروخية الثلاث عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعاً أعلن في أعقابه أنّ "إطلاق كوريا الشمالية بصورة متتالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات مفترضاً وصاروخين باليستيين قصيري المدى هو عمل غير قانوني يمثّل انتهاكاً مباشراً لقرارات مجلس الأمن الدولي".

وتأتي التجربة الصاروخية الثلاثية في الوقت الذي اختتم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رحلة إلى المنطقة شملت كلاً من كوريا الجنوبية واليابان.

ومنذ مطلع العام كثّفت بيونج يانج اختباراتها الصاروخية، في تحدّ للعقوبات الدولية المفروضة عليها.