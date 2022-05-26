شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. مخالفات تعرضك للحبس فى قانون جرائم الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرائم الانترنت أصبحت خطرا كبيرا يهدد المجتمع أبرزها الابتزاز الالكترونى وتهديد قيم المجتمع الأسرية وغيرها من الجرائم التى يعاقب عليها القانون، وتقدم السطور التالية مخالفات قد تعرضك للحبس في قانون جرائم الانترنت.

أبرز المخالفات:

1- سرقة الواى فاى ووصلة الدش العقوبة فيها تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

2- الإضرار بالقيم الأسرية للمجتمع تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

3- تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى أو البريد الإلكترونى تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.

4- اختراق بريد إلكتروني أو موقع شخصى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه.

5- تشويه موقع بعد الاختراق تصل فيه العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

6- اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيه إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف جنيه.