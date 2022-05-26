الخارجية الأمريكية: هناك أرضية مشتركة بين واشنطن ومنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوقوف ضد التطرف والإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت الخارجية الأمريكية، وجود أرضية مشتركة مع منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوقوف ضد التطرف والإرهاب وخاصة تنظيمي داعش والقاعدة.



تأكيد أمريكي جاء في بيان للخارجية بعد يومين من الحوار الاستراتيجي الناجح بين واشنطن ومنظمة التعاون الإسلامي.

وتراوحت الموضوعات محل النقاش بين قضايا السياسة الإقليمية وتغير المناخ ووباء كورونا والنهوض بحقوق الإنسان والأمن الغذائي ومكافحة. التطرف العنيف.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي من أجل مواجهة تغير المناخ وضمان الأمن الغذائي.

وبحسب البيان الأمريكي فإن واشنطن ملتزمة ببناء القدرة على الصمود أمام التجنيد والتطرف من قبل التنظيمات الإرهابية.

وخصت الولايات المتحدة تنظيمي داعش والقاعدة من بين مختلف التنظيمات الإرهابية، ودعم دور التعليم في مكافحة التطرف العنيف.

وعبرت عن مشاركة الطرفين العزم المتبادل على محاسبة طالبان على الوعود التي قطعوها على أنفسهم تجاه الولايات المتحدة والشعب الأفغاني والمجتمع الدولي.