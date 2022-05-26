كارثة في السنغال.. مصرع 11 رضيعاً في حريق مستشفى إقليمي ببلدة تيفوان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 26 مايو 2022 04:09 صباحاً - منذ 34 دقيقة

قال الرئيس السنغالي ماكي سال يوم الأربعاء إن 11 رضيعا ماتوا في حريق بقسم حديثي الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تيفوان التي تبعد نحو 120 كيلومترا شرقي العاصمة دكار.

وكتب سال في تغريدة على تويتر “علمت للتو بالنبأ المؤلم والمروع لوفاة 11 رضيعا في الحريق الذي نشب في قسم الأطفال حديثي الولادة في مستشفى… عبد العزيز سه دباغ في تيفوان”.

ولم يكشف سال مزيدا من التفاصيل عن الحريق.

ووقعت المأساة في مستشفى مام عبده عزيز سي داباخ في مركز النقل في تيفوان، ونجمت عن “ماس كهربائي”، بحسب السياسي السنغالي ديوب سي، مشيراً إلى “الحريق انتشر بسرعة كبيرة”.

فيما قال عمدة المدينة ديمبا ديوب “تم إنقاذ ثلاثة أطفال”.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، تم افتتاح مستشفى مام عبد العزيز سي دباخ حديثًا.

في وقت سابق وقع حادث مماثل في بلدة لينجويري الشمالية في أواخر أبريل نيسان عندما اندلع حريق في مستشفى وقتل أربعة أطفال حديثي الولادة، وأشار عمدة تلك البلدة إلى عطل كهربائي في وحدة تكييف الهواء في جناح الولادة.