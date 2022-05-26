شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسعى لتسليم باشاغا السلطة في طرابلس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، جهوده لمنع عودة الاقتتال، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، لتسلم السلطة في العاصمة طرابلس، وذكر موقع «قناة العربية» نقلا عن مصادر وصفتها قريبة من مشاورات غير رسمية في منتجع بمنطقة بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط، أن قادة خمس كتائب عسكرية في غرب ليبيا، التقوا أمس الأربعاء، مع ممثلين عن حفتر، للاتفاق على تجنب أي تصعيد عسكري.

على صعيد متصل، أعربت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، عن استعداد الأمم المتحدة لدعم جميع الجهود الليبية للتوصل إلى حلول سلمية، جاء ذلك مساء الثلاثاء، خلال مشاركتها في ورشة حول الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح، التي أقامتها البعثة الأممية في مدينة طليطلة الإسبانية، بالتعاون مع سفارة إسبانيا لدى ليبيا.

وقالت وليامز: اتفقنا مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» على هامش الورشة، على أن نزع السلاح وتسريح الميليشيات وإعادة دمج بعضها في المؤسسات الأمنية، أداة مهمة لبناء السلام، جنبا إلى جنب مع إصلاح القطاع الأمني لتحقيق سلام وأمن مستدامين في ليبيا.

وأكدت وليامز أن النتيجة على المدى القصير ستعزز المسار الأمني، وعلى المدى الطويل ستعزز سيادة القانون وتعزز حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة توحيد جميع الجهود للحفاظ على الهدوء على الأرض والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، حرص المجلس على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات بمشاركة جميع الأطراف، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن المنفى التقى، الثلاثاء، أعيان وحكماء فزان والزنتان لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها المصالحة الوطنية والتحديات التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة.

وأشاد المنفي بدور الحكماء والأعيان في دعم مؤسسات الدولة والمساهمة في إنجاح المصالحة الوطنية وتحقيق الاستقرار.

فيما أكد حكماء وأعيان فزان والزنتان، أهمية المصالحة الوطنية في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وطالبوا بضرورة تغليب صوت العقل، والمحافظة على أمن البلاد ووحدتها.