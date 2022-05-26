شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف من أهالي تعز ينددون بالحصار الحوثي لمدينتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تظاهر الآلاف من أهالي مدينة تعز اليمنية، أمس الأربعاء، للاحتجاج على استمرار حصار ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لمدينتهم، ورفعوا شعارات تطالب برفع الحصار فورا، بحسب ما ذكر موقع «المشهد اليمني».

وشارك في الاحتجاج إلى جانب سكان المدينة، محافظ تعز نبيل شمسان، وعدد من أعضاء المكاتب التنفيذية، منددين بتجاهل المجتمع الدولي لمأساة تعز، ومطالبين برفع الحصار الحوثي فورا عن تعز.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع وصول وفد الحكومة اليمنية إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في مشاورات رفع الحصار عن تعز، الذي ترعاه الأمم المتحدة عبر مبعوثها هانس غروندبرغ، وجه الدعوة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثي للمشاركة في المشاورات التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان.

وفي وقت سابق قال رئيس الوفد اليمني، عبدالكريم شيبان، إن النقاشات ستركز على فتح الطرق المغلقة في المحافظة، ورفع المعاناة التي يكابدها السكان منذ سنوات، موضحا أن الهدف هو إعادة فتح الطرق كما كانت قبل حرب الحوثيين على المحافظة عام 2015، معربا عن أمله في أن تنجح المشاورات المقبلة في تحقيق اختراق لفك الحصار.

من جانب آخر، نفذت ميليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، هجوما جديدا على مواقع الجيش اليمني في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن، وقالت مصادر عسكرية وميدانية، إن الميليشيا شنت هجوما جديدا على مواقع الجيش اليمني في الجبهة الغربية بمحافظة تعز.