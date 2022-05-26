شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد يحذر «حزب الله»: الانهيار سيدخل العنف إليكم قبل غيركم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر السياسي اللبناني والنائب السابق فارس سعيد، «حزب الله» من دفع البلد نحو الفوضى بانهيار الدولة، وقال سعيد: ربما يظن حزب الله أن انهيار الدولة يأتي على حسابنا بينما بيئته «مضمونة». وأوضح سعيد أن حزب الله يبدو أنه لا يعرف لبنان، وقال: «هو لا يعرف لبنان وانهيار الدولة سيدخل العنف إلى بيته قبل الآخرين».

من جهتها، شددت مجموعة نواب «شمال المواجهة» على أن «مشروعهم السيادي والإصلاحي مستمر بنائبين سيحملان صوتكم ويتكلمان باسمكم في المجلس، سيحملان مشروع «شمال المواجهة» بالعمل على توحيد المعارضة واستمرار سياسة مد اليد لكل معارض سيادي وإصلاحي، لكي لا تبقى المعارضة حالة اعتراضية فقط؛ بل تصبح مشروع تغيير حقيقي وازن قادر على إسقاط المنظومة».