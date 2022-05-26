شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الإيرانيين تؤكد خطأ المسعى الأمريكي في إحياء الاتفاق النووي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّط موقع «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، الضوء على الاحتجاجات التي تتصاعد في مختلف أنحاء إيران.

وبحسب مقال لـ «بهنام بن طاليبو» و«سعيد غاسيمنيجاد»، خفضت حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أوائل مارس دعم الدقيق والقمح بموجب ضوء أخضر من البرلمان الإيراني في مارس.

وتابعا بالقول: بعد أيام، رفعت الحكومة أسعار السلع الأساسية الأخرى مثل منتجات الألبان والدواجن وزيت الطهي. وأدى القرار إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 300 %، ما أثار اضطرابات على الفور، كما توقع البعض في إيران.

وأردفا: على الرغم من أن شهر مايو شهد مظاهرات أخرى متنوعة، مثل التي نظمها المعلمون وسائقو الحافلات، بدأت الاحتجاجات التي اندلعت بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الانتشار في جميع أنحاء البلاد. ثمة أنباء عن وقوع قتلى واعتقال أعداد من المواطنين.

مزيد من الاضطراباتوعلى الرغم من محاولات القادة الإيرانيين التقليل من أهمية الاحتجاجات، توقع كاتبا المقال حدوث مزيد من الاضطرابات.

وأضافا: على هذا النحو، فإن الحقائق المتغيرة بسرعة على الأرض في إيران تعني أن السياسة الأمريكية لم يعد بإمكانها أن تقتصر فقط على عدد وأنواع أجهزة الطرد المركزي المثبتة، ولا مخزون طهران من اليورانيوم المخصب.

ومضيا بالقول: تسببت قوى اقتصادية واجتماعية وسياسية مختلفة في هذه الاحتجاجات، ومن المقرر أن تدعم الاحتجاجات المستقبلية.

وأشارا إلى أن غض الطرف عن كل محرك والاستمرار في رؤية سياسة إيران من خلال المنظور الوحيد لمنع انتشار الأسلحة النووية يعني أن واشنطن ستتفاجأ دائمًا بالتكرار التالي للاحتجاجات، فضلاً عن نتائجها.

6 عوامل مختلفة

وأوضحا أن هناك 6 عوامل مختلفة على الأقل تقود الجولة الحالية من الاحتجاجات.

وبحسب الكاتبين، فإن أول هذه العوامل التأثير الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا على خلفية اضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء ومعدلات التضخم، مما أدى إلى أزمة غذائية عالمية.

وأضافا: العامل الثاني يتمثل في أن إيران تواجه جفافًا متفاقمًا منذ عدة سنوات في المناطق المتضررة بالفعل. إن الجمع بين الجفاف والتضخم الهائل الذي يلحق الضرر حاليًا بالقوة الشرائية للريال الإيراني يعني أنه من غير المرجح احتواء الاحتجاجات.

وتابعا: يتجسد العامل الثالث في أن إيران تعاني من سوء الإدارة الاقتصادية طويلة الأمد والفساد الذي تفاقم بسبب التأثير الاقتصادي الكلي لسياسة «الضغط الأقصى» التي أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتمدت بشكل كبير على العقوبات الاقتصادية والمالية.

وأردفا: أما العامل العامل الرابع يتمثل في أن الإحساس بالأزمة التي تلوح في الأفق يضاعف حالة من عدم اليقين النسبي بشأن مصير الاتفاق النووي واحتمال تخفيف العقوبات، وهما مسألتان لم يتم حلهما ولا تزالان تعمّقان المخاطر والغموض في الاقتصاد، لاسيما أن حلول المشكلات الاقتصادية لا تزال دون المستوى.

وأضافا: ثمة مخاوف لدى الشركات الأجنبية من انتهاكات العقوبات، ولدى شركات القطاع الخاص من عمليات التهميش لصالح الكيانات التي تسيطر عليها الحكومة في إيران. وتتعمق جميع تلك المخاوف في ظل حقيقة أن إيران لا تزال الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، وفي ظل احتمالات أن تكون الصفقة النووية غير مكتملة أو قصيرة الأجل أو هشة.

صفقة هشة

ورجَّح الكاتبان أن يكون قرار حكومة الرئيسي بخفض الدعم محاولة منه لتحسين الوضع الاقتصادي بطرق تتجاوز إعادة الدخول في الصفقة، حيث كان رئيسي نفسه منتقدًا لاتفاق 2015.

وأضافا: شدد كل من رئيسي والمرشد علي خامنئي في وقت سابق من هذا العام على أن اقتصاد البلاد لا ينبغي أن يعتمد على احتمالية تخفيف العقوبات في صفقة مع الغرب. إذا صمد النظام أمام الاحتجاجات وقام بمزيد من التخفيضات الاقتصادية، فإن موقفه على طاولة المفاوضات يمكن أن يشجع طهران على النظر في الخيارات الأخرى غير المرتبطة بالاتفاق لبرنامجها النووي.

وتابع كاتبا المقال: العامل الخامس يتمثل في أن وجود رئيسي في السلطة يصب الزيت على النار. رئيسي ملقب بـ «جزار» طهران لدوره في لجنة الموت عام 1988 التي أشرفت على إعدام آلاف السجناء السياسيين.

وأوضحا أن وصول نسب المشاركة في الانتخابات التي أتت به إلى السلطة هي الأدنى في تاريخ نظام الملالي، بما يعكس نفورا شديدا منه نظرًا لماضيه، وتوبيخًا علنيًا للنظام.

ونبَّها إلى أن ما افتقده رئيسي من الدعم من الشارع سعى إلى ترسيخه بمواقف اجتماعية وسياسية لا هوادة فيها. وتابعا: في مواجهة هذه التحديات، بادرت حكومة رئيسي إلى الشروع في مسعى إصلاح الدعم الشامل الهش سياسياً واقتصادياً، وهو أمر أطلقت عليه قاعدة دعمه المحدودة اسم «الجراحة الاقتصادية».

ارتفاع الأسعار

وأضافا: عندما بدأ رئيسي ما يسمى بالجراحة الاقتصادية بسعر الدقيق، ارتفعت أسعار الخبز وجعلت العائلات تشعر بالجوع. ووصل الأمر إلى تعرض رئيسي لانتقادات من قبل المنصات التقليدية المحافظة التي دعت إلى استقالته، والتي أشارت إلى أن الخبز، حتى أثناء الحرب مع العراق في ثمانينيات القران الماضي، لم يصبح باهظ الثمن. وأردفا بقولهما: مع إصلاح الدعم نتيجة زيادة الضغوط التضخمية في اقتصاد يعاني بالفعل، تبدو سياسة رئيسي الاقتصادية تمامًا مثلما سيحدث إذا طُلب من جزار القيام بدور الجراح.

ومضيا بالقول: العامل السادس والأخير لتوقع المزيد من الاضطرابات هو الأهم ويتمثل في مواقف وتفضيلات الشعب الإيراني كما تنعكس في أنماط الاحتجاج الوطنية المتغيرة.

وتابعا: كان فقراء الحضر والريف أول وأشد المتضررين من سياسات رئيسي الاقتصادية والصدمات السابقة. أدت الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد إلى زيادة كبيرة في عدد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر. وبحسب الأرقام الرسمية، يعيش 30% من السكان حاليًا تحت خط الفقر المطلق. ويقدر الخبراء والمطلعون على النظام أن 60 إلى 70% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر النسبي.

فقر الإيرانيين

وأضافا: إلى جانب جبل من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، مع سقوط المزيد والمزيد من الإيرانيين في الفقر الذين لديهم أمل أقل في حل محنتهم القادمة من النظام وفصائلها، بات الإيرانيون أكثر استعدادًا للاحتجاج على النظام بأكمله.

وأشارا إلى أنه من المفارقات أن هؤلاء المحتجين هم من كان يراهن عليهم المؤسسون للنظام في الحصول على الدعم من خلال روابط الإيمان والهوية المجتمعية بدلاً من القلق بشأن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأردفا: الدرس الأكثر أهمية الذي يجب أن تستخلصه واشنطن من هذه المظاهرات هو أن الشعب الإيراني استمر في المخاطرة بحياته في الشارع من أجل التغيير الشامل بعيدًا عن نظام الملالي وبعيدًا عن وعود التغيير التدريجي من خلال صناديق الاقتراع.

واستطردا: نظرًا لافتقارها إلى الارتباط بأي فصيل سياسي في النظام، فإن هذه الاحتجاجات الأحدث بلا قيادة وأقل تماسكًا. وعلى الرغم من أنها ذات طبيعة سياسية، إلا أنها متأثرة بقضايا وأحداث غير سياسية على ما يبدو، سواء كانت اجتماعية أو بيئية أو أمنية أو اقتصادية بشكل متزايد لإظهار عدم الرضا الشعبي عن النظام.

العداء لخامنئي

ونقلا عن أحد المعارضين الإيرانيين قوله في حديث لفرانس 24: كان هناك الكثير من الشعارات المعادية لخامنئي لمجرد أنه المسؤول عن وضعنا. لقد أوصلتنا سياساته على مدى الـ30 عامًا الماضية إلى تخصيب اليورانيوم بشكل غير مجد، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة والقائمة طويلة. إنهم يفرضون علينا المجاعة بسبب معارضتهم الغبية للولايات المتحدة، بينما هم جميعهم فاسدون ويعيشون حياة فاخرة، يشترون شققًا فاخرة في كندا أو تركيا.

وتابعا: الآن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثارت الاحتجاجات، أعاد الشعب الإيراني استخدام الهتافات السياسية الواضحة التي استخدمت في الانتفاضات الوطنية من 2017 إلى 2021، مما زاد من حدة الانقسام القائم بالفعل بين الدولة والمجتمع. حتى الآن، كانت هناك انقطاعات مؤقتة في خدمات الإنترنت، لكن إذا استمرت الاحتجاجات، فمن المرجح أن يكون هناك تعتيم آخر ومزيد من العنف المباشر ضد المتظاهرين الإيرانيين.

مواجهة الملالي

وأردفا: لسنوات، كانت الولايات المتحدة حذرة بشكل استثنائي في مقاربتها لكل من الاحتجاجات داخل إيران ومواجهة نظام الملالي. الحيطة والحذر أمران ضروريان في السياسة الخارجية. ولكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على الفهم الصحيح لنقاط القوة والضعف لدى الخصم. في حين أن خيارات مثل الاحتواء العدواني أو التراجع يمكن وينبغي تطبيقها على طهران بالاعتماد على الدروس المستفادة من كتاب قواعد اللعبة في عهد ريغان ضد السوفييت.

وتابعا: على الرغم من أنماط العدوان الأجنبي المماثلة والقمع الداخلي والمناخ الداخلي غير المستقر الذي يضاعف من تعقيد الاقتصاد الفاشل، فإن إيران أصغر وأضعف وأقل تكاملاً عالميًا من الاتحاد السوفيتي. كما أنها لا تمتلك، على الأقل حتى الآن، أسلحة نووية.

وأضافا: بقدر ما تريد أن تكون بديلاً لقوة الولايات المتحدة وأيديولوجيتها على المسرح العالمي، فهي ببساطة ليست كذلك. وبالتالي، فإن القبول بالقليل وتوجيه اللكمات باستمرار ضد نظام الملالي لا معنى له من الناحية الإستراتيجية. هذا هو الحال بشكل خاص بالنظر إلى أن الاحتجاجات المستمرة المناهضة للنظام يمكن أن تخلق قوة دافعة محلية للضغط على طهران ويمكن أن تساعد السياسة الأمريكية. وإذا تم دعمها ورعايتها بحكمة، فقد يؤدي في يوم من الأيام إلى تغيير شامل في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران.

إدارة بايدن

وتابعا: بينما وعدت إدارة بايدن بوضع حقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية، فإن سجلها الحافل في محاسبة منتهكي حقوق الإنسان والوقوف مع الشعب الإيراني كان في أفضل الأحوال باهتًا.

وأوضحا أنه يجب أن تفهم الإدارة أن سعيها للتوصل إلى اتفاقية نووية تتمحور حول اتفاق 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة يتعارض بشكل أساسي مع دعمها المعلن للشعب الإيراني.

وخلصا إلى أن تخفيف العقوبات على نظام الملالي سينتهي به الأمر إلى تخفيف العبء السياسي والاقتصادي عن أولئك الذين قد ينخرطون أو يدعون إلى قمع المتظاهرين الإيرانيين.

وأضافا: بعيدًا عن شبح التهديدات الخارجية المتعلقة ببرنامجه النووي، سيكون لدى النظام المزيد من الموارد والقوى البشرية للإنفاق على التهديدات التي يتصورها داخليًا في أي سيناريو بعد الصفقة.

النووي الإيراني

وأردفا: إن التقدم النووي الإيراني في ظل إدارة بايدن يجعل مثل هذه الاتفاقية غير فعَّالة بشكل متزايد كأداة لمكافحة الانتشار النووي.