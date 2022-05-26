كييف تعتبر اقتراح موسكو رفع العقوبات مقابل ضمان الأمن الغذائي «ابتزازاً»

الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).

ندد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأربعاء باقتراح موسكو رفع العقوبات المفروضة عليها إثر حربها على أوكرانيا لتجنّب أزمة غذائية عالمية معتبرًا أنه «ابتزازاً».

وقال خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، «إنه ابتزاز واضح. لا يمكن أن نجد مثالًا أفضل على ابتزاز في العلاقات الدولية. إذا قبله أحد فهذا يعني أن لديه مشكلة».